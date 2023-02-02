О нас

Zagreb Open: Еще 3 азербайджанских борца завоевали медали

Zagreb Open: Еще 3 азербайджанских борца завоевали медали Еще 3 азербайджанских борца завоевали медали на турнире Zagreb Open, проходившем в Хорватии.
Индивидуальные
2 февраля 2023 г. 23:28
Zagreb Open: Еще 3 азербайджанских борца завоевали медали

Еще 3 азербайджанских борца завоевали медали на турнире Zagreb Open, проходящем в Хорватии.

Как сообщает Report, Георгий Мешвилдишвили, выступавший в весовой категории до 125 кг, должен был в финале бороться с иранцем Амиром Гусейном Аббасом, но не вышел на ковер из-за травмы. В итоге наш спортсмен, получивший техническое поражение, довольствовался серебряной медалью.

Бронзовые награды завоевали Осман Нурмагомедов, победивший в весовой категории до 92 кг представителя США Джонатана Айелло и Магомедхан Магомедов (97 кг), одолевший польского атлета Радослава Барана.

Ранее на турнире Алиаббас Рзазаде (57 кг) стал чемпионом, Гаджи Алиев (70 кг) добыл серебро, а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг) – бронзу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Zaqreb Open": Azərbaycanın daha 3 güləşçisi medal qazanıb

Экслюзивные новости

Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
1 февраля 2023 г. 15:29
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
1 февраля 2023 г. 14:46
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
1 февраля 2023 г. 13:45
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
1 февраля 2023 г. 12:46
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
1 февраля 2023 г. 11:58
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi