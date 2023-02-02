Zagreb Open: Еще 3 азербайджанских борца завоевали медали

Еще 3 азербайджанских борца завоевали медали на турнире Zagreb Open, проходившем в Хорватии.

Еще 3 азербайджанских борца завоевали медали на турнире Zagreb Open, проходящем в Хорватии.

Как сообщает Report, Георгий Мешвилдишвили, выступавший в весовой категории до 125 кг, должен был в финале бороться с иранцем Амиром Гусейном Аббасом, но не вышел на ковер из-за травмы. В итоге наш спортсмен, получивший техническое поражение, довольствовался серебряной медалью.

Бронзовые награды завоевали Осман Нурмагомедов, победивший в весовой категории до 92 кг представителя США Джонатана Айелло и Магомедхан Магомедов (97 кг), одолевший польского атлета Радослава Барана.

Ранее на турнире Алиаббас Рзазаде (57 кг) стал чемпионом, Гаджи Алиев (70 кг) добыл серебро, а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг) – бронзу.