Забит Самедов завоевал титул чемпиона мира по версии WBC Muaythai - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 24 Августа. REPORT.AZ/ В городе Грозный состоялся Международный турнир по кикбоксингу.

Как передает Report, соревнования приурочены к 65-й годовщине со Дня рождения первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Бойцовское шоу в спорткомплексе «Колизей» посетил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с соратниками, звездами кикбоксинга и ММА и представителями российского шоу-бизнеса.

В рамках турнира состоялось 13 поединков по правилам кикбоксинга, муай тай и классического бокса – восемь предварительных, четыре основных и один главный. На ринг вышли представители 11 стран – России, Румынии, Белоруссии, Голландии, Хорватии, Эстонии, Азербайджана, Туниса, Узбекистана, Грузии и Суринама.

Центральным событием бойцовского вечера стал бой между звездой К-1 из Азербайджана Забитом Самедовым по прозвище «Маугли», который возглавляет клуб кикбоксинга «Ахмат», и румынским спортсменом Каталином Морошану за пояс чемпиона мира по версии WBC Muaythai. Встреча завершилась в пользу представителя чеченского клуба, который нокаутировал бойцы из Румынии в первом же раунде.

В боксерском поединке за пояс IBF сошлись чемпион мира по версии IBO в полутяжелом весе Умар Саламов из клуба «Ахмат» и Норберт Немесапати из Венгрии. 10-раундовый бой завершился в пользу чеченского боксера, которому судьи единогласно присудили победу.

В ходе бойцовского вечера на ринг вышли 12 представителей клуба «Ахмат» Бувайсар Пасхаев, Якуб Берсанукаев, Саламу Джамалханов, Арби Эмиев, Хасан Халиев, Умар Пасхаев, Денис Ганчаронак, Сайфулла Хамбахадов, Роман Крыкля, Турпал Токаев и Умар Саламов и Забит Самедов. Десять из них взяли верх над соперниками.