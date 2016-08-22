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    Забит Самедов: Я задам Каталину Морошану трепку

    Тренировочный сбор в рамках подготовки к турниру в Грозном уже подошел к завершению и вся команда клуба Ахмад готова по максимуму

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ "Я сделаю все для победы и задам Каталину Морошану трепку, хоть мы и друзья". 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава клуба кикбоксинга "Ахмад", азербайджанский мастер К-1, боец Забит Самедов.

    23 августа в Чечне пройдет турнир по профессиональному кикбоксингу, посвященному памяти первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, в ходе которого З.Самедов встретится в бою за титул чемпиона мира по версии WBC Muay Thai с румынским бойцом Каталином Морошану.

    "Каталин крепкий, отважный боец и очень хороший парень. Просто я сделаю все для победы и задам ему трепку, хоть мы и друзья, это ведь бой и наша работа. А потом мы обсудим это за ужином", - заявил З.Самедов.

    По его словам, тренировочный сбор в рамках подготовки к турниру уже подошел к завершению и вся команда клуба "Ахмад" готова по максимуму.

    "Турнир будет точно горячий, яркий и интересный. Плюс мы пригласили гостей, мировых звёзд этого спорта! Увидимся 23 августа на арене Колизей!", - сказал азербайджанский мастер. 

    Отметим, что около 120 поклонников Самедова отправятся на 2 автобусах из Баку в Грозный для поддержки азербайджанского спортсмена. 

    Бой будет транслироваться в прямом эфире российского телеканала "Матч ТВ" и турецкого телеканала NTV. 

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