Забит Самедов: Я задам Каталину Морошану трепку

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ "Я сделаю все для победы и задам Каталину Морошану трепку, хоть мы и друзья".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава клуба кикбоксинга "Ахмад", азербайджанский мастер К-1, боец Забит Самедов.

23 августа в Чечне пройдет турнир по профессиональному кикбоксингу, посвященному памяти первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, в ходе которого З.Самедов встретится в бою за титул чемпиона мира по версии WBC Muay Thai с румынским бойцом Каталином Морошану.

"Каталин крепкий, отважный боец и очень хороший парень. Просто я сделаю все для победы и задам ему трепку, хоть мы и друзья, это ведь бой и наша работа. А потом мы обсудим это за ужином", - заявил З.Самедов.

По его словам, тренировочный сбор в рамках подготовки к турниру уже подошел к завершению и вся команда клуба "Ахмад" готова по максимуму.

"Турнир будет точно горячий, яркий и интересный. Плюс мы пригласили гостей, мировых звёзд этого спорта! Увидимся 23 августа на арене Колизей!", - сказал азербайджанский мастер.

Отметим, что около 120 поклонников Самедова отправятся на 2 автобусах из Баку в Грозный для поддержки азербайджанского спортсмена.

Бой будет транслироваться в прямом эфире российского телеканала "Матч ТВ" и турецкого телеканала NTV.