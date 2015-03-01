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    Забит Самедов рассказал о победе над турецким кикбоксером

    Я на ринге чувствовал себя как дома

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "Это была встреча с бойцом дружественной страны. Я на ринге чувствовал себя как дома, не было какой-либо особой злости, поэтому я контролировал весь ход боя".

    Об этом в Report заявил известный азербайджанский мастер K-1 Забит Самедов после победы в Станбуле надтурецким кикбоксером Мерта Акын.

    "Конечно же нельзя назвать бой для меня легким, так как турецкий спотрсмен был тяжелее на 27 килограммов", - дабавил он.

    Отметим, что эта седьмая подряд победа Забита Самедова на профессиональном ринге. Относительно дальнейших боев Забит Самедов сказал, что его ожидает крупный турнир в Дубае.

    "16 апреля в Дубае пройдет крупный турнир, который имеет очень высокий рейтинг в мире. Моя главная цель победить в том турнире."

    Он отметил, что в скором времени приступит к тренировкам на данный турнир.

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