Забит Самедов рассказал о победе над турецким кикбоксером

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "Это была встреча с бойцом дружественной страны. Я на ринге чувствовал себя как дома, не было какой-либо особой злости, поэтому я контролировал весь ход боя".

Об этом в Report заявил известный азербайджанский мастер K-1 Забит Самедов после победы в Станбуле надтурецким кикбоксером Мерта Акын.

"Конечно же нельзя назвать бой для меня легким, так как турецкий спотрсмен был тяжелее на 27 килограммов", - дабавил он.

Отметим, что эта седьмая подряд победа Забита Самедова на профессиональном ринге. Относительно дальнейших боев Забит Самедов сказал, что его ожидает крупный турнир в Дубае.

"16 апреля в Дубае пройдет крупный турнир, который имеет очень высокий рейтинг в мире. Моя главная цель победить в том турнире."

Он отметил, что в скором времени приступит к тренировкам на данный турнир.