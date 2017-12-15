Южная Корея призвала КНДР принять участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сеул надеется, что КНДР примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Как передает Report, об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил вице-министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хун.

«Моё правительство призывает Северную Корею присоединиться к Олимпийским играм и воспользоваться этой возможностью для проведения диалога», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что «зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане должны быть Олимпиадой мира».