Южная Корея и КНДР примут участие на открытии Зимних олимпийских игр под общим флагом

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Южная Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) примут участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года под общим флагом.

Как сообщает Report, договоренность по этому поводу была достигнута на прошедшей между сторонами второй встрече за последние 10 дней.

Согласно договоренности, на предстоящей 9-25 февраля в городе Пхёнчхан Южной Кореи олимпиаде в составе делегации КНДР будут представлены официальные представители государства, а также 230 болельщиков и 30 тхэквондистов, которые покажут специальные сценки.

Кроме того, на Паралимпийской олимпиаде КНДР примет участие со 150 лицами, в том числе спортсменами.

Еще одна договоренность достигнута в вопросе проведения совместных тренировок лыжниками двух стран. Стороны договорились о выступлении женских сборных двух стран в единой команде.

Отметим, что в последний раз спортсмены Южной Кореи и КНДР участвовали под общим флагом на церемонии открытия Зимних олимпийских игр в итальянском Турине в 2006 году.