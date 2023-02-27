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Японские спортсмены провели мастер-класс по горным лыжам и сноуборду в Шахдаге

Японские спортсмены провели мастер-класс по горным лыжам и сноуборду в Шахдаге Организованный Федерацией зимних видов спорта и Центром туризма "Шахдаг", при поддержке посольства Японии в Азербайджане, мастер-класс по разновидности лыжного фристайла "могул" впервые был проведен для горнолыжников.
Индивидуальные
27 февраля 2023 г. 10:04
Японские спортсмены провели мастер-класс по горным лыжам и сноуборду в Шахдаге

Организованный Федерацией зимних видов спорта и Центром туризма "Шахдаг", при поддержке посольства Японии в Азербайджане, мастер-класс по разновидности лыжного фристайла "могул" впервые был проведен для горнолыжников.

Как сообщили Report в Федерации, цель тренинга - популяризация зимних видов спорта в стране, в частности фристайла, а также поддержка подготовки местных спортсменов и специалистов.

Во время тренинга олимпийцы и специалисты из Японии на практике показали особенности и правила могула лыжникам и местным лыжным инструкторам.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада также принял участие в мероприятии в качестве гостя.

Фристайл – это олимпийский лыжный вид спорта, в состав которого входят лыжная акробатика, могул, ски-кросс, хаф-пайп и слоупстайл.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYaponiyalı idmançılar Şahdağda xizək və snoubord üzrə master-klass keçiblər

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