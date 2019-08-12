​Японская теннисистка Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA

Японка Наоми Осака вернулась на первое место рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.
21-летняя японка сместила с первого места австралийку Эшли Барти, которая неудачно выступила на турнире в Торонто, проиграв во втором круге. Сама Осака в Торонто дошла до 1/4 финала, где уступила американке Серене Уильямс.
Впервые Осака возглавила рейтинг WTA в начале 2019 года после победы на Открытом чемпионате Австралии. На первой строчке она располагалась до завершения Открытого чемпионата Франции, который выиграла Барти.
Рейтинг WTA от 12 августа:
1 (2). Наоми Осака (Япония) - 6417 очков;
2 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6256;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6185;
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5223;
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5120;
6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4780;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4577;
8 (10). Серена Уильямс (США) - 3995;
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;
10 (8). Слоан Стивенс (США) - 3189…
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