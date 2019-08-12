​Японская теннисистка Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA

Японка Наоми Осака вернулась на первое место рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

21-летняя японка сместила с первого места австралийку Эшли Барти, которая неудачно выступила на турнире в Торонто, проиграв во втором круге. Сама Осака в Торонто дошла до 1/4 финала, где уступила американке Серене Уильямс.

Впервые Осака возглавила рейтинг WTA в начале 2019 года после победы на Открытом чемпионате Австралии. На первой строчке она располагалась до завершения Открытого чемпионата Франции, который выиграла Барти.

Рейтинг WTA от 12 августа:

1 (2). Наоми Осака (Япония) - 6417 очков;

2 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6256;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6185;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5223;

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5120;

6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4780;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4577;

8 (10). Серена Уильямс (США) - 3995;

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;

10 (8). Слоан Стивенс (США) - 3189…