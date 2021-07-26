Японская спортсменка в 13 лет стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

Японка Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу, победив в дисциплине "стрит".

Японка Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу, победив в дисциплине "стрит".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, спортсменка по итогам соревнований набрала 15,26 балла. Второй стала 13-летняя бразильянка Райсса Лил (14,64), третьей - 16-летняя японка Фуна Накаяма (14,49).

Нисия принесла сборной Японии шестую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Она выиграла золото в возрасте 13 лет и 330 дней, став третьей в списке самых молодых чемпионов Олимпийских игр. Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, выигравшей олимпийское золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх 1936 года в Берлине. Второе место в списке занимает немец Клаус Зерта, победивший в академической гребле в парных двойках на Олимпиаде 1960 года в Риме.

Японская команда идет на втором месте в медальном зачете, имея в активе еще по одной серебряной и бронзовой награде. Лидирует сборная Китая (6 золотых, 2 серебряных, 5 бронзовых наград), третье место занимают спортсмены из США (5-3-4).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.