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Японская спортсменка в 13 лет стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

Японская спортсменка в 13 лет стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу Японка Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу, победив в дисциплине "стрит".
Индивидуальные
26 июля 2021 г. 10:43
Японская спортсменка в 13 лет стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

Японка Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу, победив в дисциплине "стрит".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, спортсменка по итогам соревнований набрала 15,26 балла. Второй стала 13-летняя бразильянка Райсса Лил (14,64), третьей - 16-летняя японка Фуна Накаяма (14,49).

Нисия принесла сборной Японии шестую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Она выиграла золото в возрасте 13 лет и 330 дней, став третьей в списке самых молодых чемпионов Олимпийских игр. Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, выигравшей олимпийское золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх 1936 года в Берлине. Второе место в списке занимает немец Клаус Зерта, победивший в академической гребле в парных двойках на Олимпиаде 1960 года в Риме.

Японская команда идет на втором месте в медальном зачете, имея в активе еще по одной серебряной и бронзовой награде. Лидирует сборная Китая (6 золотых, 2 серебряных, 5 бронзовых наград), третье место занимают спортсмены из США (5-3-4).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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Версия на английском языке 13-year-old Japan's athlete wins first-ever women's street skateboarding gold
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