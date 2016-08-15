​Яна Алексеевна: Я очень сильно хотела поднять флаг Азербайджана на Олимпиаде

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Для меня это уже большое достижение, что я попала на Олимпийские игры".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам азербайджанская спортсменка-боксер Яна Алексеевна.

"Я делала все, что говорила, но, видимо, немного не дотянула, была зажата. Не все могут быть чемпионами, не всем на роду написано. Для меня это уже большое достижение, что я попала на Олимпийские игры. Для меня была такая мечта - поднять здесь флаг Азербайджана. Я очень сильно этого хотела", - заявила Я.Алексеевна.

По словам спортсменки, ей слегка не хватило "хитрости", обманных действий перед ударами.

Она подчеркнула, что теперь ее задача - работа над ошибками.

"Главное - не падать духом, собраться и работать над ошибками. Если Бог даст шанс, то я смогу заработать лицензию. Может быть, моя миссия - поднимать азербайджанский флаг только в Европе, в мире. Как кому на роду написано", - сказала Я.Алексеевна.

Она выразила благодарность азербайджанским болельщикам за ее поддержку.

"Люди действительно искренне верят в победу наших спортсменов", - резюмировала спортсменка.