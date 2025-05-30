World Boxing введет обязательное гендерное тестирование перед доступом на турниры

Боксеры будут проходить обязательное гендерное тестирование для участия на турнирах под эгидой World Boxing.
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В World Boxing также заявили, что Иман Хелиф из Алжира не будет допущена к участию в соревнованиях в женской категории до прохождения гендерного тестирования.
Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже Хелиф оказалась в центре скандала: она была допущена до соревнований, несмотря на то что Международная ассоциация бокса (IBA) сообщала о проваленном спортсменкой гендерном тесте. Международный олимпийский комитет (МОК), исключивший IBA из олимпийского движения, не признавал результаты этого исследования, настаивая на том, что Хелиф является женщиной от рождения.
В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне.