World Boxing введет обязательное гендерное тестирование перед доступом на турниры

Боксеры будут проходить обязательное гендерное тестирование для участия на турнирах под эгидой World Boxing.

Боксеры будут проходить обязательное гендерное тестирование для участия на турнирах под эгидой World Boxing.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.

В World Boxing также заявили, что Иман Хелиф из Алжира не будет допущена к участию в соревнованиях в женской категории до прохождения гендерного тестирования.

Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже Хелиф оказалась в центре скандала: она была допущена до соревнований, несмотря на то что Международная ассоциация бокса (IBA) сообщала о проваленном спортсменкой гендерном тесте. Международный олимпийский комитет (МОК), исключивший IBA из олимпийского движения, не признавал результаты этого исследования, настаивая на том, что Хелиф является женщиной от рождения.

В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне.