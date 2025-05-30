О нас

World Boxing введет обязательное гендерное тестирование перед доступом на турниры

World Boxing введет обязательное гендерное тестирование перед доступом на турниры Боксеры будут проходить обязательное гендерное тестирование для участия на турнирах под эгидой World Boxing.
Индивидуальные
30 мая 2025 г. 21:23
World Boxing введет обязательное гендерное тестирование перед доступом на турниры

Боксеры будут проходить обязательное гендерное тестирование для участия на турнирах под эгидой World Boxing.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.

В World Boxing также заявили, что Иман Хелиф из Алжира не будет допущена к участию в соревнованиях в женской категории до прохождения гендерного тестирования.

Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже Хелиф оказалась в центре скандала: она была допущена до соревнований, несмотря на то что Международная ассоциация бокса (IBA) сообщала о проваленном спортсменкой гендерном тесте. Международный олимпийский комитет (МОК), исключивший IBA из олимпийского движения, не признавал результаты этого исследования, настаивая на том, что Хелиф является женщиной от рождения.

В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Избран новый президент Федерации мотоспорта
Избран новый президент Федерации мотоспорта
30 мая 2025 г. 19:03
Азербайджанские боксеры завоевали 5 медалей на международном турнире в Казахстане
ФотоАзербайджанские боксеры завоевали 5 медалей на международном турнире в Казахстане
30 мая 2025 г. 16:10
Подана заявка на проведение чемпионата мира по ски-альпинизму в Азербайджане в 2027 году
Подана заявка на проведение чемпионата мира по ски-альпинизму в Азербайджане в 2027 году
30 мая 2025 г. 14:08
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в ЧЕ в Северной Македонии
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в ЧЕ в Северной Македонии
29 мая 2025 г. 19:20
Азербайджанские спортсмены взяли два золота и серебро на ЧЕ по пляжной борьбе
Азербайджанские спортсмены взяли два золота и серебро на ЧЕ по пляжной борьбе
29 мая 2025 г. 02:50
В Баку прошел велопробег, приуроченный ко Дню независимости
ФотоВ Баку прошел велопробег, приуроченный ко Дню независимости
28 мая 2025 г. 20:27
Азербайджан принимает участие в Кубке Европы по паралимпийской стрельбе из лука в Риме
Азербайджан принимает участие в Кубке Европы по паралимпийской стрельбе из лука в Риме
26 мая 2025 г. 22:30
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на ЧЕ в Латвии
ФотоАзербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на ЧЕ в Латвии
25 мая 2025 г. 10:12
Член сборной Азербайджана по гребле завоевала золотую медаль на международном турнире в Словакии
ФотоЧлен сборной Азербайджана по гребле завоевала золотую медаль на международном турнире в Словакии
24 мая 2025 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi