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WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, лаборатория не сможет проводить анализы образцов крови и выполнять другие действия, связанные с биологическими паспортами спортсменов. 

Решение WADA останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

9 декабря исполком WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретило стране проводить такие соревнования. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. 

Разбирательство продолжится в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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