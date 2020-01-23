WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, лаборатория не сможет проводить анализы образцов крови и выполнять другие действия, связанные с биологическими паспортами спортсменов.

Решение WADA останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

9 декабря исполком WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретило стране проводить такие соревнования. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями.

Разбирательство продолжится в Спортивном арбитражном суде (CAS).