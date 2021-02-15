Выигрыш Теймура Раджабова на первых 3 этапах Тура чемпионов

Стал известен выигрыш азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова на III этапе турнира чемпионов "Opera Euro Rapid", организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном

Стал известен выигрыш азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова на III этапе турнира чемпионов "Opera Euro Rapid", организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 34-летний гроссмейстер, обыгравший в матче за 3-е место француза Максима Вашье-Лаграва, получил 8 500 долларов США.

Общий призовой фонд Opera Euro Rapid составляет 100 000 долларов США. Победитель соревнования, представитель США Уэсли Со получил 30 000 долларов. Занявший второе место норвежец Магнус Карлсен взял с турнира 15 000 долларов США.

Теймур Раджабов выиграл 60 000 долларов как победитель II этапа Airthings Masters и 5 000 долларов за 6-е место на I этапе Skilling Open.