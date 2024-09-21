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Всемирная шахматная олимпиада: Сегодня азербайджанские команды проведут очередные встречи

Всемирная шахматная олимпиада: Сегодня азербайджанские команды проведут очередные встречи Мужская и женская сборные Азербайджана проведут сегодня очередную встречу на 45-й Всемирной шахматной Олимпиаде в Будапеште.
Индивидуальные
21 сентября 2024 г. 09:57
Всемирная шахматная олимпиада: Сегодня азербайджанские команды проведут очередные встречи

Мужская и женская сборные Азербайджана проведут сегодня очередную встречу на 45-й Всемирной шахматной Олимпиаде в Будапеште.

Как сообщает Report, мужская сборная встретится с командой Кубы в X раунде. В настоящее время азербайджанская мужская команда занимает 21-е место с 12 очками. Индия сохраняет лидирующие позиции с 17 очками, США и Узбекистан с 15 очками делят второе и третье места соответственно.

Женская сборная сыграет с командой Монголии в X туре. На данный момент сборная с 13 очками занимает 12-е место. Казахстан лидирует с 16 очками, у Индии 15 очков, у Китая - 14.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan yığmaları bu gün növbəti görüşlərini keçirəcək

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