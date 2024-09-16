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Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграли очередные партии

Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграли очередные партии Мужская и женская сборные Азербайджана провели партии шестого тура на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
16 сентября 2024 г. 22:41
Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграли очередные партии

Мужская и женская сборные Азербайджана провели партии шестого тура на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, мужская сборная проиграла Литве со счетом 1,5:2,5.

Айдын Сулейманлы - Титас Стремавичюс 0,5:0,5
Ниджат Абасов - Паулюс Пултиневичюс 0:1
Шахрияр Мамедьяров - Валерий Казаковский 1:0
Мухаммед Мурадлы - Томас Лаурусас 0:1

Женская сборная, в свою очередь, одержала победу над Вьетнамом - 2,5:1,5.

Гюнай Мамедзаде - Ли Фам 0:1
Ульвия Фаталиева - Тхи Во 1:0
Гёвхар Бейдуллаева - Фонг Лунг 1:0
Ханым Баладжаева - Нгок Бах 0,5:0,5

Отметим, что до этого мужская сборная Азербайджана обыграла Черногорию (3:1), Иорданию (3,5:0,5), Финляндию (3,5:0,5) и Молдову (3:1), но проиграла Индии - 1:3. Шахматистки оказались сильнее оппоненток из Словении (3:1), Никарагуа (4:0) и Австралии (3:1). Со сборными Аргентины и Украины была зафиксирована ничья - 2:2.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan yığmaları növbəti görüşlərini keçirib

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