Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Москвы в индийский Ченнай

Всемирная шахматная олимпиада, которая должна была пройти в Москве, перенесена в индийский город Ченнай.

Всемирная шахматная олимпиада, которая должна была пройти в Москве, перенесена в индийский город Ченнай.

Как передает Report, об этом отмечается в Twitter Международной шахматной федерации (FIDE).

Соревнования должны были пройти с 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве.

"Мы можем подтвердить, что 44-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет в городе Ченнай. Заседание Совета FIDE еще продолжается. Точные даты обсуждаются, но мероприятие состоится в конце июля или в начале августа. Не так далеко от первоначально запланированных дат", - говорится в сообщении.