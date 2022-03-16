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Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Москвы в индийский Ченнай

Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Москвы в индийский Ченнай Всемирная шахматная олимпиада, которая должна была пройти в Москве, перенесена в индийский город Ченнай.
Индивидуальные
16 марта 2022 г. 01:14
Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Москвы в индийский Ченнай

Всемирная шахматная олимпиада, которая должна была пройти в Москве, перенесена в индийский город Ченнай.

Как передает Report, об этом отмечается в Twitter Международной шахматной федерации (FIDE).

Соревнования должны были пройти с 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве.

"Мы можем подтвердить, что 44-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет в городе Ченнай. Заседание Совета FIDE еще продолжается. Точные даты обсуждаются, но мероприятие состоится в конце июля или в начале августа. Не так далеко от первоначально запланированных дат", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Şahmat Olimpiadasına ev sahibliyi edəcək ölkə bəlli olub

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