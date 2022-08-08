О нас

Всемирная шахматная олимпиада: Азербайджан проведет встречу с Арменией

Всемирная шахматная олимпиада: Азербайджан проведет встречу с Арменией На Всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнаи мужская и женская сборные Азербайджана проведут встречи Х тура.
Индивидуальные
8 августа 2022 г. 10:19
Всемирная шахматная олимпиада: Азербайджан проведет встречу с Арменией

На Всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнаи мужская и женская сборные Азербайджана проведут встречи Х тура.

Как передает Report, команды Азербайджана встретятся с шахматистами из Армении.

Мужчины

Азербайджан – Армения

Шахрияр Мамедъяров – Габриэль Саргиссян

Гадир Гусейнов – Грант Мелкумян

Васиф Дурарбейли – Мануэль Петросян

Ниджат Аббасов – Роберт Ованисян

Сейчас мужская сборная Азербайджана с 14-ю очками занимает 7-е место, сборная Армении - с 15-ю очками на 3-м месте.

Женщины

Армения - Азербайджан

Элина Даниэлян – Гюнай Мамедзаде

Лилит Мкртчан – Ханым Баладжаева

Анна Саргсян – Говхар Бейдуллаева

Сусанна Габоян – Гюльнар Мамедова

Сейчас женская сборная Азербайджана с 14-ю очками занимает 9-е место, Армения – с 14-ю очками на 6-м месте.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Ermənistanla qarşılaşacaq

Самое читаемое

AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi