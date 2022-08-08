Всемирная шахматная олимпиада: Азербайджан проведет встречу с Арменией

На Всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнаи мужская и женская сборные Азербайджана проведут встречи Х тура.
Как передает Report, команды Азербайджана встретятся с шахматистами из Армении.
Мужчины
Азербайджан – Армения
Шахрияр Мамедъяров – Габриэль Саргиссян
Гадир Гусейнов – Грант Мелкумян
Васиф Дурарбейли – Мануэль Петросян
Ниджат Аббасов – Роберт Ованисян
Сейчас мужская сборная Азербайджана с 14-ю очками занимает 7-е место, сборная Армении - с 15-ю очками на 3-м месте.
Женщины
Армения - Азербайджан
Элина Даниэлян – Гюнай Мамедзаде
Лилит Мкртчан – Ханым Баладжаева
Анна Саргсян – Говхар Бейдуллаева
Сусанна Габоян – Гюльнар Мамедова
Сейчас женская сборная Азербайджана с 14-ю очками занимает 9-е место, Армения – с 14-ю очками на 6-м месте.