Всемирная шахматная олимпиада: Азербайджан проведет встречу с Арменией

На Всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнаи мужская и женская сборные Азербайджана проведут встречи Х тура.

На Всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнаи мужская и женская сборные Азербайджана проведут встречи Х тура.

Как передает Report, команды Азербайджана встретятся с шахматистами из Армении.

Мужчины

Азербайджан – Армения

Шахрияр Мамедъяров – Габриэль Саргиссян

Гадир Гусейнов – Грант Мелкумян

Васиф Дурарбейли – Мануэль Петросян

Ниджат Аббасов – Роберт Ованисян

Сейчас мужская сборная Азербайджана с 14-ю очками занимает 7-е место, сборная Армении - с 15-ю очками на 3-м месте.

Женщины

Армения - Азербайджан

Элина Даниэлян – Гюнай Мамедзаде

Лилит Мкртчан – Ханым Баладжаева

Анна Саргсян – Говхар Бейдуллаева

Сусанна Габоян – Гюльнар Мамедова

Сейчас женская сборная Азербайджана с 14-ю очками занимает 9-е место, Армения – с 14-ю очками на 6-м месте.