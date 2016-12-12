Всемирная федерация тхэквондо наградила представителей Азербайджана

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялся гала-вечер Всемирной федерации тхэквондо (WTF).

Как сообщает Report, на церемонии в Badamdar Otel были вручены награды по различным номинациям, был учрежден Гуманитарный фонд тхэквондо.

Президент WTF Чунгвон Чу поздравил участвующего в мероприятии министра молодежи и спорта Азада Рагимова по случаю получения Радиком Исмаиловым золотой медали на Летних Олимпийских играх "Рио-2016". Он также объявил, что Джибути стал 207-м, полноправным членом организации.

Вице-президент WTF и президент Федерация тхэквондо Азербайджана Кямаляддин Гейдаров получил специльную награду от Чунгвон Чу. К.Гейдаров выразил благодарность корейскому гостю за решение провести в Баку финал Гран-при и межкомандный чемпионат мира. Министр Азад Рагимов также получил диплом от президента WTF.

После были названы победители в различных номинациях. Самой лучшей спортсменкой по тхэквондо признана британская двукратная олимпийская чемпионка Джейд Джонс.

В номинации лучший мужской тхэквондист отличился Ахмед Абагауш, который завоевал первое олимпийское золото в истории Иордании.

Женщиной-судьей года стала грузинка Мария Меркури, мужчной-судьей - канадец Сон Чул Ким.

Федерация тхэквондо Азербайджана удостоена звания лучшей национальной федерации. Награду получил исполнительный вице-президент федерации Наги Сафаров.

В номинации тренер года победил иранец Реза Мехмандуст, возглавляющий азербайджанскую сборную.

В конце были сделаны перечисления в Гуманитарный фонд тхэквондо, учрежденный в целях оказания помощи беженцам. А.Рагимов и К.Гейдаров перечислили 30 тыс. долларов от имени Национального олимпийского комитета, министерства молодежи и спорта и Федерации тхэквондо Азербайджана.

Мероприятие было продолжено ужином и выступлением музыкантов.