Врач Федерации волейбола Азербайджана назначена на международный турнир

Врач Федерации волейбола Азербайджана (ФВА), член медицинской комиссии Европейской конфедерации волейбола (CEV) Вюсала Кязымова получила назначение на международный турнир.

Врач Федерации волейбола Азербайджана (ФВА), член медицинской комиссии Европейской конфедерации волейбола (CEV) Вюсала Кязымова получила назначение на международный турнир.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ФВА, Кязымова будет задействована в финальном этапе чемпионата Европы среди девушек до 22 лет (U-22).

Наша соотечественница будет наблюдать за играми в итальянских городах Копертино и Лечче в качестве медицинского представителя CEV.

Отметим, что соревнования, которые стартуют сегодня, продлятся до 6 июля.