Впервые в истории зимних Олимпиад примут участие афганские спортсмены

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хусаини квалифицировались для участия в гигантском слаломе на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане и стали первыми представителями Афганистана, которые примут участие в зимних Играх.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Inside The Games.

«Мы хотим представить свою страну с новой стороны, показать миру, что Афганистан — это не только война», — заявил Хусаини.

Спортсмены из Афганистана принимали участие в 13 летних Олимпиадах. В активе сборной две бронзовые награды в соревнованиях тхэквондистов.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига может не допустить игроков до ОИ-2018 в случае отстранения России.