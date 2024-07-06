Впервые в истории азербайджанского бадминтона проведен Кубок Федерации

Впервые в истории азербайджанского бадминтона проведен Кубок Федерации по Air-бадминтону (уличному бадминтону).

Впервые в истории азербайджанского бадминтона проведен Кубок Федерации по Air-бадминтону (уличному бадминтону).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бадминтона Азербайджана, соревнования в смешанной парной категории прошли 3-4 июля в Бакинском парке Европейских игр при совместной организации Всемирной федерации бадминтона, Министерства молодежи и спорта и Федерации бадминтона Азербайджана.

Победителем соревнований стал тандем Джахида Алгасанова и Хаджар Нуриевой. Вторая медаль досталась паре Раван Нифталиев-Нигяр Самедова, а бронзу завоевали пары Теймур Аббасов-Зульфия Аббасова и Али Гёзалов-Фатима Гасанзаде.

Победители Кубка Федерации, посвященного 5 июля - Всемирному дню бадминтона, награждены дипломами, медалями и подарками.