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Впервые в истории азербайджанского бадминтона проведен Кубок Федерации 

Впервые в истории азербайджанского бадминтона проведен Кубок Федерации  Впервые в истории азербайджанского бадминтона проведен Кубок Федерации по Air-бадминтону (уличному бадминтону).
Индивидуальные
6 июля 2024 г. 15:12
Впервые в истории азербайджанского бадминтона проведен Кубок Федерации 

Впервые в истории азербайджанского бадминтона проведен Кубок Федерации по Air-бадминтону (уличному бадминтону).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бадминтона Азербайджана, соревнования в смешанной парной категории прошли 3-4 июля в Бакинском парке Европейских игр при совместной организации Всемирной федерации бадминтона, Министерства молодежи и спорта и Федерации бадминтона Азербайджана.

Победителем соревнований стал тандем Джахида Алгасанова и Хаджар Нуриевой. Вторая медаль досталась паре Раван Нифталиев-Нигяр Самедова, а бронзу завоевали пары Теймур Аббасов-Зульфия Аббасова и Али Гёзалов-Фатима Гасанзаде.

Победители Кубка Федерации, посвященного 5 июля - Всемирному дню бадминтона, награждены дипломами, медалями и подарками.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan badmintonu tarixində ilk dəfə Federasiya Kuboku keçirilib

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