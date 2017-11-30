Впервые в истории Азербайджана Шахрияр Мамедъяров поднялся на 3 строчку в мировом рейтинге

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ FIDE опубликовал новый рейтинг-лист лучших шахматистов мира.

Как сообщает Report, азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров впервые в истории страны поднялся на 3-ю строчку.

В настоящее время 32-летний гроссмейстер с 2799 очками уступает лишь чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену (2837) и армянину Левону Ароняну (2805).

Теймур Раджабов поднялся на 2 строчки и с 2748 очками обосновался на 17-ом месте. Самый большой скачок в рейтинге удалось сделать Рауфу Мамедову. 29-летний шахматист с 2709 очками поднялся на 18 строчек и занял 40 место. Аркадий Найдич с 2705 очками поднялся на 1 строчку, в настоящее время он на 43 месте.