Впервые в Гран-при Азербайджана пилотов будут сопровождать дети

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Впервые в Гран-при Азербайджана "Формулы-1" на параде и церемонии звучания гимна пилотов будут сопровождать дети.

Как сообщили Report в Операционной компании "Бакинское городское кольцо", выступление "детей-гридов" согласовано компанией "Формула-1" и Международной автомобильной федерацией и состоится в рамках их совместной инициативы "Будущие звезды".

Цель идеи – вызвать интерес поклонников "Формулы", в особенности, молодежи, к церемонии открытия гонок, а также пропаганда автомобильного спорта среди детей и подростков.

Эта инициатива в нашей стране проводится совместно Автомобильной федерацией Азербайджана и промоутером Гран-при "Формулы-1" - "Бакинским городским кольцом". Таким образом, реализовав эту инициативу в Азербайджане, Автомобильная федерация Азербайджана и "Бакинское городское кольцо" создадут детям уникальную возможность стать участниками исключительной и самой волнительной части гонок.

Отметим, что для участия в инициативе "Будущие звезды" Автомобильная федерация Азербайджана отобрала молодых людей, особо отличившихся в спорте и учебе, а также детей в возрасте 7-10 лет, обладающих особыми способностями. Каждый из 20 детей (10 девочек и 10 мальчиков) будет сопровождать одного пилота.

Для участников инициативы "Будущие звезды" были проведены тренинги, в ходе встречи, прошедшей 25 апреля, даны соответствующие поручения.

Напомним, что сегодня в 14:00-15:00 состоится третий свободный заезд, а в 17:00-18:00 пройдет классификационный тур. В воскресенье в 14:40-15:10 состоится трек-парад пилотов, а в 15:56 прозвучит гимн Азербайджана. В 16:10 стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2018 года. Гонки охватят 51 круг или 120 минут.