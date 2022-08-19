В Азербайджане впервые прошли детские соревнования по акватлону

Впервые в Азербайджане в Парке Европейских игр прошли детские соревнования по акваатлону.

Впервые в Азербайджане в Парке Европейских игр прошли детские соревнования по акватлону.

Как сообщили в "Report" в Федерации триатлона Азербайджана, в соревновании приняли участие около 180 юных спортсменов в возрасте от 5 до 15 лет.

Победителями соревнований, организованных при участии главного тренера сборной Азербайджана по триатлону Балагейдара Керимова и главного тренера сборной Азербайджана по триатлону среди юниоров Нурали Мамедова, в разных возрастных группах стали Пяри Гаранизаде, Рауф Хасаев, Лейла Керимли, Расул Гусейнов, Вероника Новоторжина, Мяхяр Садыглы, Лейла Гурбанова, Кянан Мусаев, Марьям Джавадова, Денис Хасьянов, Хумар Мустафаева, Амин Оруджлу, Властелина Хайсанова, Фархад Ширмамедли, Севда Масуди Насиб и Али Рзазаде.

Следует отметить, что формат спортивных соревнований «Акватлон» включает в себя плавание и бег. В турнире, проводимом среди детей, были определены дистанции в 50 м плавание и 500 м бег.