Восемь азербайджанских дзюдоистов выступят на турнире "Большого шлема" в Душанбе

Восемь азербайджанских дзюдоистов выступят на турнире "Большого шлема" в Душанбе

Восемь дзюдоистов в 6 весовых категориях представят Азербайджан на турнире "Большого шлема" в столице Таджикистана Душанбе.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА), национальную сборную возглавит старший тренер взрослой команды Славко Текич.

В турнире "Большого шлема" выступят Балабек Агаев (60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Вусал Галандерзаде (73 кг), Сулейман Шукюров (81 кг), Вугар Талыбов, Эльджан Гаджиев (оба по 90 кг), Джамал Гамзатханов, Кянан Насибов (оба +100 кг).

В числе судей на турнире будет присутствовать также член судейской коллегии ФДА, судья международной категории "А" Назим Умбаев.

В соревнованиях, которые пройдут со 2 по 4 мая, примут участие 226 дзюдоистов (123 мужчины, 103 женщины) из 27 стран.