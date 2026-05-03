    • 03 мая, 2026
    Военнослужащая ГПС заняла второе место на Бакинском марафоне 2026

    Военнослужащая Государственной пограничной службы (ГПС) приняла участие в "Бакинском марафоне 2026", организованном по инициативе Фонда Гейдара Алиева, и показала высокий результат.

    Как передает Report, об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

    "Среди участников марафона была также военнослужащая Государственной пограничной службы, главный мичман Анна Юсубова", - говорится в информации.

    Отмечается, что военнослужащая, продемонстрировавшая высокий уровень физической подготовки, преодолела дистанцию 42 км за 2 часа 55 минут 52 секунды и заняла второе место.

    DSX-nin hərbi qulluqçusu "Bakı Marafonu 2026"da yüksək nəticə əldə edib

