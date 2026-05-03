Военнослужащая ГПС заняла второе место на "Бакинском марафоне 2026"

Военнослужащая Государственной пограничной службы (ГПС) приняла участие в "Бакинском марафоне 2026", организованном по инициативе Фонда Гейдара Алиева, и показала высокий результат.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Среди участников марафона была также военнослужащая Государственной пограничной службы, главный мичман Анна Юсубова", - говорится в информации.

Отмечается, что военнослужащая, продемонстрировавшая высокий уровень физической подготовки, преодолела дистанцию 42 км за 2 часа 55 минут 52 секунды и заняла второе место.