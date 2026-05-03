Военнослужащая ГПС заняла второе место на "Бакинском марафоне 2026"
Индивидуальные
- 03 мая, 2026
- 16:59
Военнослужащая Государственной пограничной службы (ГПС) приняла участие в "Бакинском марафоне 2026", организованном по инициативе Фонда Гейдара Алиева, и показала высокий результат.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
"Среди участников марафона была также военнослужащая Государственной пограничной службы, главный мичман Анна Юсубова", - говорится в информации.
Отмечается, что военнослужащая, продемонстрировавшая высокий уровень физической подготовки, преодолела дистанцию 42 км за 2 часа 55 минут 52 секунды и заняла второе место.
Последние новости
20:17
В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человекДругие страны
20:11
Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингуИндивидуальные
20:03
Фото
Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНОТуризм
19:59
В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работыПроисшествия
19:53
У берегов Ирана обстрелян сухогрузДругие страны
19:49
Фото
Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастикеКомандные
19:35
Фото
На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концертыВнутренняя политика
19:28
При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 раненыДругие страны
19:07