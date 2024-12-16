Вице-президент Федерации шахмат: Верю в успех сборной на чемпионате мира

Вице-президент Федерации шахмат: Верю в успех сборной на чемпионате мира

Сборную Азербайджана по шахматам впереди ждет чемпионат мира по рапиду и блицу.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов на мероприятии, посвященном итогам года.

Гасанов подчеркнул, что организованные в этом году в Азербайджане чемпионаты страны, турнир, посвященный 100-летию ФИДЕ, а также турнир памяти Вугара Гашимова в Шуше прошли на очень высоком уровне.

Он добавил, что ведомство решило включить молодых шахматистов в состав сборной: "Мы привлекли в сборную Айдына Сулейманлы. Впереди нас ждет чемпионат мира по рапиду и блицу. Я верю, что наши шахматисты добьются успеха".