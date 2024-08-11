Вице-президент НОК Азербайджана: Парижская Олимпиада оказалась для нас более удачной

Парижская Олимпиада оказалась для нас более удачной в плане качества.
Как сообщает командированный во французскую столицу корреспондент
Он выразил уверенность, что член сборной по вольной борьбе Магомедхан Магомедов принесет команде седьмую медаль.
"Думаю, что мы добились в Париже и других хороших результатов. То, что баскетболистки заняли 7-е место, одолев американских и китайских спортсменок, является очень хорошим показателем. В то же время наши гимнастки заняли 5-е место, это тоже большой успех. Также я хотел бы отметить результат Анны Скидан в легкой атлетике. У нас не было представителей, которые выходили бы в финал в этом виде спорта. Уже есть определенные успехи не только в традиционных для нас видах спорта, в частности борьбе, тхэквондо, дзюдо, но и в других", - подчеркнул Ч.Гусейнзаде.
Вице-президент НОК отметил, что не увидел ожидаемого результата от борцов.
"Разумеется, мы ожидали большего, на Токио-2020 мы завоевали серебряную медаль. Но я бы не стал называть это неудачей, считаю определенные проблемы в сборной Азербайджана связаны со сменой поколений. Думаю, что возрастной фактор также сыграл здесь роль. Надеюсь, что вырастут новые молодые спортсмены. Мы добились отличных результатов на международных соревнованиях среди подростков и юниоров", - заключил Чингиз Гусейнзаде.
Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа. Ранее дзюдоисты Гидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и вольник Георгий Мешвильдишвили — бронзу.