Вице-президент НОК Азербайджана: Парижская Олимпиада оказалась для нас более удачной

Парижская Олимпиада оказалась для нас более удачной в плане качества.

Парижская Олимпиада оказалась для нас более удачной в плане качества.

Как сообщает командированный во французскую столицу корреспондент Report , об этом сказал журналистам вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, комментируя результаты спортсменов на Летних Олимпийских играх 2024 года.

Он выразил уверенность, что член сборной по вольной борьбе Магомедхан Магомедов принесет команде седьмую медаль.

"Думаю, что мы добились в Париже и других хороших результатов. То, что баскетболистки заняли 7-е место, одолев американских и китайских спортсменок, является очень хорошим показателем. В то же время наши гимнастки заняли 5-е место, это тоже большой успех. Также я хотел бы отметить результат Анны Скидан в легкой атлетике. У нас не было представителей, которые выходили бы в финал в этом виде спорта. Уже есть определенные успехи не только в традиционных для нас видах спорта, в частности борьбе, тхэквондо, дзюдо, но и в других", - подчеркнул Ч.Гусейнзаде.

Вице-президент НОК отметил, что не увидел ожидаемого результата от борцов.

"Разумеется, мы ожидали большего, на Токио-2020 мы завоевали серебряную медаль. Но я бы не стал называть это неудачей, считаю определенные проблемы в сборной Азербайджана связаны со сменой поколений. Думаю, что возрастной фактор также сыграл здесь роль. Надеюсь, что вырастут новые молодые спортсмены. Мы добились отличных результатов на международных соревнованиях среди подростков и юниоров", - заключил Чингиз Гусейнзаде.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа. Ранее дзюдоисты Гидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и вольник Георгий Мешвильдишвили — бронзу.