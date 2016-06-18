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    ​Вице-президент МОК: Комитет вряд ли отменит решение IAAF по России

    Джон Коутс: Отстранить национальную ассоциацию – это право международной федерации

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет (МОК), скорее всего, оставит в силе решение касательно российских легкоатлетов, отстраненных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) от соревнований. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-президент МОК Джон Коутс.

    "Отстранить национальную ассоциацию – это право международной федерации, и я не думаю, что мы (МОК) отменим решение",- заявил Коутс.

    Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) накануне  отказался допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

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