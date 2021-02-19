Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана подал в отставку

Тофик Гейдаров подал в отставку с поста вице-президента Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Тофик Гейдаров подал в отставку с поста вице-президента Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Федерации Кянан Масталиев.

По его словам, Т.Гейдаров покинул свой пост с января 2020 года.

К.Масталиев также прокомментировал обращение группы тяжелоатлетов к президенту Федерации Джахангиру Аскерову: "Для начала стоит отметить, что это обращение, а не протест, и мы нормально относимся к нему".

По словам представителя Федерации, непроведение отчетно-выборной конференции связано с пандемией: "Олимпийский цикл еще не завершился. Ситуация с пандемией в нашей стране также не позволяет организовать конференцию в полной форме. Отчетно-выборная конференция будет проведена после летних Олимпийских игр в Токио 2020".

Отметим, что Тофик Гейдаров был избран вице-президентом Федерации тяжелой атлетики в декабре 2017 года и подал в отставку с поста главного тренера сборной Азербайджана по тяжелой атлетике. В настоящее время главным тренером является Асиф Мамедов.