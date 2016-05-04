Вице-президент Федерации спортивной борьбы России упал в реку, делая селфи

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Адлан Вараев пропал после падения в реку. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Инцидент произошел в Чечне, на родине Вараева. По данным местных СМИ, Вараев упал в реку, когда фотографировал природу или делал селфи. Рядом с обрывом обнаружили его открытую машину, в которой находились все документы.

"Его тело до сих пор не найдено. Мы все молимся за него", - сказал Мамиашвили.

54-летний Вараев является первым чеченцем, завоевавшим медаль Олимпиады - на Играх 1988 года в Сеуле он стал обладателем серебряной награды в соревнованиях по вольной борьбе. Также он является чемпионом мира-1987 и серебряным призером ЧМ-1986.