 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вице-президент Федерации спортивной борьбы России упал в реку, делая селфи

    Адлан Вараев пропал после падения в реку

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Адлан Вараев пропал после падения в реку. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

    Инцидент произошел в Чечне, на родине Вараева. По данным местных СМИ, Вараев упал в реку, когда фотографировал природу или делал селфи. Рядом с обрывом обнаружили его открытую машину, в которой находились все документы.

    "Его тело до сих пор не найдено. Мы все молимся за него", - сказал Мамиашвили.

    54-летний Вараев является первым чеченцем, завоевавшим медаль Олимпиады - на Играх 1988 года в Сеуле он стал обладателем серебряной награды в соревнованиях по вольной борьбе. Также он является чемпионом мира-1987 и серебряным призером ЧМ-1986.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi