Вице-президент Федерации бокса Азербайджана: Мы ждали как минимум 5 медалей

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "От боксеров мы ждали как минимум 5 медалей. Очень жаль, что наши ожидания не оправдались. Я поздравляю наших завоевавших медали спортсменов".

Об этом в заявлении Report сказал вице-президент Федерации бокса Азербайджана Сулейман Микаилов, комментируя выступления наших боксеров на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Он заявил, что на некоторых встречах судьи были несправедливы.

С.Микаилов также выразил недовольство действиями судьи по отношению к Лоренсо Сотомайору во время его выступления в финале в весовой категории 64 кг: "В законе нет подобного".

На Рио-2016 боксеры впервые выступали без боксерских шлемов. Представитель Федерации бокса Азербайджана заявил, что относится к этому новшеству нормально. Он также сказал, что не видит ничего сверхъестественного в появлении кровоточащих ран во время боя без боксерского шлема: "Это происходит и при наличии шлема и при его отсутствии".

Отметим, что из азербайджанских боксеров Лоренсо Сотомайор (64 кг) завоевал на олимпиаде серебряную, а Кямран Шахсуварлы (75 кг) - бронзовую медаль.