Выбран девиз летней Олимпиады 2020 года - ВИДЕО

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу в Twitter организатора соревнований, официальным слоганом Игр стала фраза United by emotion ("Объединенные одним чувством").

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.

The Official #Tokyo2020 Games Motto is... United By Emotion



We are #UnitedByEmotion pic.twitter.com/VpTwNAgVwe