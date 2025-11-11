VI Исламиада: Азербайджанские спортсмены сегодня будут соревноваться в 5 видах спорта

Сегодня на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, азербайджанские спортсмены будут соревноваться в 5 видах спорта.

Как сообщает Report, пловцы Саид Гамидов, Егор Майницкий, Абдуррахман Рустамов, Рамиль Велизаде, Рашад Алгулиев, Фатима Алкарамова, Сулейман Исмаилмзаде, Октай Гусейнов, Властилина Хасяуова, Мехри Абдурахманлы, Анастасия Боборыкина, а также смешанная команда из девушек и юношей продемонстрируют свои навыки.

В индивидуальных соревнованиях по настольному теннису среди мужчин будут соревноваться Хилал Гасанов и Онур Гулузаде, а среди женщин - Марзия Нурматова и Земфира Микаилова.

Тяжелоатлетка Рахиля Гусейнзаде (86 кг) примет участие в финальном этапе.

Также азербайджанские бойцы муай-тай начнут свои выступления на соревнованиях. Хаял Алиев (60-65 кг) и Салахаддин Годжазаде (65-70 кг) будут бороться за звание победителя.

Кроме того, вступят в борьбу каратисты Роман Гейдаров, Тургут Гасанов и Фатима Джабраилова.

Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября. Представители Азербайджана на данный момент завоевали 29 медалей (4 золотых, 9 серебряных, 16 бронзовых) и занимают шестое место в медальном зачете.