    • 13 ноября, 2025
    • 09:22
    VI Игры исламской солидарности: Азербайджанские спортсмены выступят в 3 видах спорта

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются VI Игры исламской солидарности.

    Как сообщает Report, сегодня азербайджанские спортсмены выступят в 3 видах спорта.

    Представители страны будут соревноваться в настольном теннисе, волейболе и муайтай.

    Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября. Азербайджан с 34 медалями (5 золотых, 11 серебряных, 18 бронзовых) занимает 7-е место в медальном зачете.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 3 növdə çıxış edəcəklər

