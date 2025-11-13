VI Игры исламской солидарности: Азербайджанские спортсмены выступят в 3 видах спорта
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются VI Игры исламской солидарности.
Как сообщает Report, сегодня азербайджанские спортсмены выступят в 3 видах спорта.
Представители страны будут соревноваться в настольном теннисе, волейболе и муайтай.
Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября. Азербайджан с 34 медалями (5 золотых, 11 серебряных, 18 бронзовых) занимает 7-е место в медальном зачете.
