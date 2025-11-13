Прогноз EIA по добыче нефти в Азербайджане на 2026 год остался неизменным Энергетика

ЧМ-2026: Сегодня сборная Азербайджана встретится с Исландией в отборочном этапе Футбол

EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане Энергетика

VI Игры исламской солидарности: Азербайджанские спортсмены выступят в 3 видах спорта Индивидуальные

Азербайджан обсудил с ЕБРР будущие планы в сфере управления водными ресурсами Финансы

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2025) Финансы

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2025) Финансы

В Южной Корее при наезде грузовика на рынке пострадали 20 человек Другие страны