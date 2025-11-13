İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 3 növdə çıxış edəcəklər

    • 13 noyabr, 2025
    • 09:13
    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunları davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün Azərbaycan idmançıları 3 növdə çıxış edəcəklər.

    Ölkə təmsilçiləri stolüstü tennis, voleybol və muaytayda mübarizə aparacaqlar.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq. Azərbaycan 34 mükafatla (5 qızıl, 11 gümüş, 18 bürünc) medal sıralamasında 7-ci pillədə qərarlaşıb.

    VI Игры исламской солидарности: Азербайджанские спортсмены выступят в 3 видах спорта

