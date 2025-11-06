VI Игры исламской солидарности: Азербайджанская спортсменка обеспечила себе бронзовую медаль
06 ноября, 2025
- 19:34
Азербайджанская спортсменка Айнур Микаилова успешно начала выступление на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.
Как сообщает Report, представительница национальной сборной по боксу, выступающая в весовой категории 57 кг, победила в 1/4 финала Хадиль Ашур (Саудовская Аравия).
Она одержала победу над соперницей со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Выйдя в полуфинал, Микаилова обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.
Отметим, что 9 ноября в полуфинале наша спортсменка встретится с Нурой Абунабл (Палестина), которая была освобождена от первого боя.
