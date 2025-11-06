Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Индивидуальные
    • 06 ноября, 2025
    • 19:34
    VI Игры исламской солидарности: Азербайджанская спортсменка обеспечила себе бронзовую медаль

    Азербайджанская спортсменка Айнур Микаилова успешно начала выступление на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, представительница национальной сборной по боксу, выступающая в весовой категории 57 кг, победила в 1/4 финала Хадиль Ашур (Саудовская Аравия).

    Она одержала победу над соперницей со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Выйдя в полуфинал, Микаилова обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.

    Отметим, что 9 ноября в полуфинале наша спортсменка встретится с Нурой Абунабл (Палестина), которая была освобождена от первого боя.

    VI Игры исламской солидарности бокс бронза
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan boksçusu bürünc medalı özü üçün təmin edib

