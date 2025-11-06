İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan boksçusu bürünc medalı özü üçün təmin edib

    Fərdi
    • 06 noyabr, 2025
    • 19:24
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan boksçusu bürünc medalı özü üçün təmin edib

    Azərbaycan boksçusu Aynur Mikayılova Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına qələbə ilə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, 57 kq çəkidə döyüşən milli üzvü 1/4 finalda Hadeel Aşuru (Səudiyyə Ərəbistanı) məğlub edib.

    O, rəqibinə 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib. Mikayılova yarımfinala yüksəlməklə özü üçün azı bürünc medalı da təmin edib.

    Qeyd edək ki, boksçumuz noyabrın 9-da yarımfinalda ilk döyüşdən azad olan Noura Abunabla (Fələstin) qarşılaşacaq.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları boks Aynur Mikayılova
    VI Игры исламской солидарности: Азербайджанская спортсменка обеспечила себе бронзовую медаль

    Son xəbərlər

    19:32

    Ağ Ev Venesuelaya zərbə endirmək üçün hüquqi əsas görmür

    Digər ölkələr
    19:32

    Azərbaycan pərakəndə satış sektorunda ilk: OBA marketlər şəbəkəsi startap ekosisteminə dəstək proqramına start verib

    Biznes
    19:24

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan boksçusu bürünc medalı özü üçün təmin edib

    Fərdi
    19:21

    ABŞ Çin idxalına qarşı cavab tariflərinin tətbiqini bir il müddətinə təxirə salıb

    Digər ölkələr
    19:20

    Daxili Qoşunların Hərbi İnstitutunda "Zəfər tarixi" elmi-nəzəri konfransı keçirilib

    Daxili siyasət
    19:16

    Çexiya Prezidenti Fiala hökumətinin istefasını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:11

    Astana və Vaşinqton kritik minerallar üzrə əməkdaşlıq haqqında razılığa gəliblər

    Region
    19:07
    Foto

    Minskdə Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    19:04

    Qazaxıstan və ABŞ strateji tərəfdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti