Ветеран-шахматист из Азербайджана одержал победу в первых трех турах ЧМ в Италии

Азербайджанский ветеран-шахматист Фикрет Сидеифзаде одержал победу в первых трех турах чемпионата мира в Ассизи (Италия).

Азербайджанский ветеран-шахматист Фикрет Сидеифзаде одержал победу в первых трех турах чемпионата мира в Ассизи (Италия).

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, победитель чемпионата страны среди ветеранов-шахматистов в IV туре встретится с легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили.

Наряду с Ф.Сидеифзаде максимальный результат по итогам трех туров показали еще 10 шахматистов.

Отметим, что в чемпионате мира принимают участие 352 шахматиста из 51 страны. Турнир состоит из 11 раундов.