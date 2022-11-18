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Ветеран-шахматист из Азербайджана одержал победу в первых трех турах ЧМ в Италии

Ветеран-шахматист из Азербайджана одержал победу в первых трех турах ЧМ в Италии Азербайджанский ветеран-шахматист Фикрет Сидеифзаде одержал победу в первых трех турах чемпионата мира в Ассизи (Италия).
Индивидуальные
18 ноября 2022 г. 15:38
Ветеран-шахматист из Азербайджана одержал победу в первых трех турах ЧМ в Италии

Азербайджанский ветеран-шахматист Фикрет Сидеифзаде одержал победу в первых трех турах чемпионата мира в Ассизи (Италия).

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, победитель чемпионата страны среди ветеранов-шахматистов в IV туре встретится с легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили.

Наряду с Ф.Сидеифзаде максимальный результат по итогам трех туров показали еще 10 шахматистов.

Отметим, что в чемпионате мира принимают участие 352 шахматиста из 51 страны. Турнир состоит из 11 раундов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın veteran şahmatçısı dünya çempionatına üç qələbə ilə başlayıb

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