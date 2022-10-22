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В Зангилане состоялась церемония открытия турнира по триатлону

В Зангилане состоялась церемония открытия турнира по триатлону В селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония открытия турнира по триатлону "Марш Победы"
Индивидуальные
22 октября 2022 г. 10:56
В Зангилане состоялась церемония открытия турнира по триатлону

В селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония открытия турнира по триатлону "Победное шествие".

По словам командированного в Зангилан сотрудника Report, церемония началась с минуты молчания в знак памяти о шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Затем прозвучал государственный гимн. На церемонии открытия турнира, организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией триатлона Азербайджана, выступили специальный представитель президента по Зангиланскому району Вахид Гаджиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и депутат Рауф Алиев.

Выступавшие отметили, что проведение турнира на исторических землях Азербайджана является знаменательным событием.

Затем соревнования были официально объявлены открытыми.

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Версия на английском языке ФотоOpening ceremony of triathlon tournament held in Zangilan
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda “Zəfər yürüşü” triatlon turnirinin açılış mərasimi keçirilib

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