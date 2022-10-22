В Зангилане состоялась церемония открытия турнира по триатлону

В селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония открытия турнира по триатлону "Победное шествие".
По словам командированного в Зангилан сотрудника Report, церемония началась с минуты молчания в знак памяти о шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.
Затем прозвучал государственный гимн. На церемонии открытия турнира, организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией триатлона Азербайджана, выступили специальный представитель президента по Зангиланскому району Вахид Гаджиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и депутат Рауф Алиев.
Выступавшие отметили, что проведение турнира на исторических землях Азербайджана является знаменательным событием.
Затем соревнования были официально объявлены открытыми.