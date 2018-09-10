В Украине прошло соревнование по профессиональному боксу, посвященное памяти Гейдара Алиева

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В украинском городе Винница состоялось соревнование по профессиональному боксу за пояс, посвященное памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, организованный Всемирным комитетом бокса имени Гейдара Алиева (World Boxing Committee Haydar Aliyev-WBCA) бой пришелся на день создания города.

Президент Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева (World Boxing Committee Haydar Aliyev-WBCA) и глава общества "Культура Азербайджана" в Германии Яшар Нифталиев отметил, что 12-раундовый бой состоялся между немецким профессиональным боксером в тяжелом весе Александром Франком и профессиональным боксером из Венгрии Золтаном Петраньи.

Бой завершился преждевременной победой немецкого боксера, отправившего соперника в нокаут.