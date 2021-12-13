В Украине прошел турнир по боксу, организованный азербайджанцами

В Украине прошел турнир по боксу среди юниоров, в котором участвовали около 70 спортсменов из Полтавы, Кременчуга, Миргорода, Кировограда и Новых Санжаров.

В Украине прошел турнир по боксу среди юниоров, в котором участвовали около 70 спортсменов из Полтавы, Кременчуга, Миргорода, Кировограда и Новых Санжаров.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, турнир проводился при поддержке Объединенного конгресса азербайджанцев Украины по Полтавской области, Полтавского городского и районного советов.

Одним из двух рефери турнира был судья международного класса - азербайджанец Эмин Махмудов, генеральный секретарь - Руслан Махмудов. 18 участников турнира были учениками Эмина Махмудова и его братьев, профессиональных боксеров Руслана и Эльмана Махмудовых.

Среди победителей были также азербайджанцы, выступавшие в разных весовых категориях - Андрей Мустафаев, Анвар Мусраилов, Аяз Бакаев и Руслан Бадалов.