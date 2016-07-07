В Турции из-за угрозы терактов отменили юношеские теннисные турниры

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Европейская теннисная ассоциация (Tennis Europe) объявила об отмене проведения в Турции континентальных юношеских турниров в связи с высоким уровнем террористической опасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России (ФТР).

Отменены квалификационный раунд Европейского летнего кубка (юноши и девушки до 16 лет, часть юниорских Кубка Дэвиса и кубка Федерации, Измир/Мугла, 27-29 июля), квалификационный раунд Европейского летнего Кубка (юноши и девушки до 18 лет, Денизли/Анкара, 27-29 июля), квалификационный раунд ТЕ Nations Challenge by HEAD (юноши и девушки до 12 лет, Бурса, 21-24 июля), финал ТЕ Nations Challenge by HEAD (юноши до 12 лет, Алания, 4-7 августа).

Tennis Europe ведет переговоры с национальными федерациями с целью оперативно найти замену для проведения турниров в установленные или близкие сроки.