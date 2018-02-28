В Тертере заложен фундамент нового Олимпийского спортивного комплекса

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Тертерском районе заложен фундамент нового Олимпийского спортивного комплекса (ОСК).

Как сообщили Report в пресс-службе министерства молодежи и спорта, на мероприятии присутствовали министр молодежи и спорта Азад Рагимов, глава районной ИВ Мустагим Мамедов, депутат Сахиб Алыев и другие официальные лица.

В своем выступлении А.Рагимов подчеркнул особое внимание и заботу президента Азербайджана, президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева, проявляемые к спорту и спортсменам.

Министр заявил, что на данный момент в стране действуют 43 ОСК, а также заложен фундамент 44-го ОСК.

По его словам, в этом году будут также сданы подобные комплексы в Лянкяране и Бейлагане.

А.Рагимов особо подчеркнул исключительную роль ОСК, фундамент которых заложен для занятия спортом и ведения здорового образа жизни молодежью, проживающей в прифронтовом регионе.

Отметим, что Тертерский Олимпийской спортивный комплекс предусмотрен в утвержденной указом №118 президента Ильхама Алиева от 27 февраля 2014 года "Государственной программе социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".