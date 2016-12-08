В связи с IV Исламскими играми солидарности будут заключены спонсорские контракты

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В связи с предстоящими в Баку IV Исламскими играми солидарности с рядом местных и иностранных компаний будут заключены спонсорские контракты.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, спонсоры будут разделены на две группы.

"Игры будут иметь 8 основных спонсоров, в числе которых SOCAR, BP, CocaCola и McDonalds. Количество второстепенных спонсоров может быть еще больше. Местные компании проявляют к этому большой интерес. Однако, говорить об этом еще рано. Сейчас ведутся переговоры. Верю, что вопрос решится положительно", - подчеркнул министр.