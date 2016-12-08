 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В связи с IV Исламскими играми солидарности будут заключены спонсорские контракты

    В числе спонсоров есть также SOCAR, BP, Coca Cola и McDonalds

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В связи с предстоящими в Баку IV Исламскими играми солидарности с рядом местных и иностранных компаний будут заключены спонсорские контракты.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

    По его словам, спонсоры будут разделены на две группы.

    "Игры будут иметь 8 основных спонсоров, в числе которых SOCAR, BP, CocaCola и McDonalds. Количество второстепенных спонсоров может быть еще больше. Местные компании проявляют к этому большой интерес. Однако, говорить об этом еще рано. Сейчас ведутся переговоры. Верю, что вопрос решится положительно", - подчеркнул министр.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi