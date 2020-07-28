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Report Georgia

В связи с пандемией отменен Кубок мира

В связи с пандемией отменен Кубок мира Отменен Кубок мира по плаванию, который планировалось провести в Сингапуре.
Индивидуальные
28 июля 2020 г. 18:15
В связи с пандемией отменен Кубок мира

Отменен Кубок мира по плаванию, который планировалось провести в Сингапуре.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт турнира, причиной послужили ограничения, обусловленные пандемией коронавируса.

В заявлении отмечается, что решение было принято после консультаций с Международной федерацией плавания:

"На соревнования обычно съезжаются более 6 000 зрителей и около 200 пловцов из различных стран мира. В связи с пандемией отменены массовые мероприятия, введены ограничения на поездки. Поэтому в этом году соревнование не состоится. Главное - уберечь здоровье людей".

Отметим, что состязание должно была состояться с 4 по 6 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Dünya kuboku pandemiyaya görə ləğv olundu

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