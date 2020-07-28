В связи с пандемией отменен Кубок мира

Отменен Кубок мира по плаванию, который планировалось провести в Сингапуре.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт турнира, причиной послужили ограничения, обусловленные пандемией коронавируса.
В заявлении отмечается, что решение было принято после консультаций с Международной федерацией плавания:
"На соревнования обычно съезжаются более 6 000 зрителей и около 200 пловцов из различных стран мира. В связи с пандемией отменены массовые мероприятия, введены ограничения на поездки. Поэтому в этом году соревнование не состоится. Главное - уберечь здоровье людей".
Отметим, что состязание должно была состояться с 4 по 6 сентября.