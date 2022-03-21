В Суговушане может пройти международное соревнование по гребле

Следующее международное соревнование по гребле может пройти в Суговушане

Следующее международное соревнование по гребле может пройти в Суговушане.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь федерации гребли Азербайджана Фархад Алиев.

По его словам, в связи с этим уже ведется работа: "Одна из наших самых больших целей - добиться в ближайшем будущем проведения здесь международных соревнований по гребле на байдарках, каноэ и академической гребле. Это, в частности, планируется к маю. В связи с этим в ближайшее время будет предоставлена более полная информация".