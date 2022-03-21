О нас
Аудио новости

В Суговушане может пройти международное соревнование по гребле

В Суговушане может пройти международное соревнование по гребле Следующее международное соревнование по гребле может пройти в Суговушане
Индивидуальные
21 марта 2022 г. 16:10
В Суговушане может пройти международное соревнование по гребле

Следующее международное соревнование по гребле может пройти в Суговушане.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь федерации гребли Азербайджана Фархад Алиев.

По его словам, в связи с этим уже ведется работа: "Одна из наших самых больших целей - добиться в ближайшем будущем проведения здесь международных соревнований по гребле на байдарках, каноэ и академической гребле. Это, в частности, планируется к маю. В связи с этим в ближайшее время будет предоставлена более полная информация".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avarçəkmə üzrə növbəti beynəlxalq yarış Suqovuşanda keçirilə bilər

Другие новости из категории

Азербайджанские каратисты возвращаются из Хорватии с 12 медалями
ФотоАзербайджанские каратисты возвращаются из Хорватии с 12 медалями
21 марта 2022 г. 12:15
Азербайджанские батутисты завоевали три медали в Нидерландах
ФотоАзербайджанские батутисты завоевали три медали в Нидерландах
21 марта 2022 г. 07:35
Чемпионат Европы: Двое азербайджанских боксеров вышли в финал
Чемпионат Европы: Двое азербайджанских боксеров вышли в финал
20 марта 2022 г. 23:13
Формула 1: Леклер выиграл Гран-при Бахрейна
Формула 1: Леклер выиграл Гран-при Бахрейна
20 марта 2022 г. 21:56
Надаль вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Надаль вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
20 марта 2022 г. 07:31
АПЛ: «Арсенал» обыграл «Астон Виллу»
АПЛ: «Арсенал» обыграл «Астон Виллу»
19 марта 2022 г. 20:42
Леклер выиграл квалификацию стартового этапа сезона 2022 года Формулы-1
Леклер выиграл квалификацию стартового этапа сезона 2022 года "Формулы-1"
19 марта 2022 г. 20:22
На Чемпионате Европы Азербайджан представят 23 борца
На Чемпионате Европы Азербайджан представят 23 борца
19 марта 2022 г. 13:56
В центре Баку состоялся велопробег
ФотоВ центре Баку состоялся велопробег
19 марта 2022 г. 13:24
Олимпийская чемпионка отказалась от встречи с министром спорта России
Олимпийская чемпионка отказалась от встречи с министром спорта России
19 марта 2022 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi