Сегодня в столице Казахстана, в Нурсултане начался Чемпионат мира по борьбе.

Как передаёт Report, в первый день соревнований по греко-римской борьбе будут выступать спортсмены вне-олимпийской весовой категории: 55 кг, 63 кг,

72 кг и 82 кг. Спортсмен выступающий за Азербайджан, Эльдяниз Азизли будет отстаивать прошлогодний результат чемпиона мира. Он встретиться в 1/8 –ой финала с соперником из Индии. Эльман Мухтаров на том же этапе встретиться с армянским спортсменом Славиком Галстяном. Сянан Сулейманов и Рафиг Гусейнов начнут схватки с отборочного этапа. Они соответственно встретятся с хорватским и молдовским спортсменами.

Первый день схваток закончиться полуфинальными встречами. Схватки за золотую медаль, а также отборочные схватки завершаться 14-го сентября.

55 кг

1/8-ая финала. Эльдяниз Азизли – Манжет Манжет (Индия)

63 кг

1/8-ая финала. Эльман Мухтаров - Славик Галстян (Армения)

72 кг

Отборочная схватка. Сянан Сулейманов – Доминик Этлингер (Хорватия)

82 кг

Отборочная схватка. Рафиг Гусейнов – Михаил Браду (Молдавия)

Чемпионат мира состоится на Барыс Арене.