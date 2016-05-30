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    ​В США застрелен баскетболист НБА

    Спортсмен скончался после выстрела в живот

    Баку. 30 Май. REPORT.AZ/ В США застрелен баскетболист «Нового Орлеана» Брайс Дежан-Джонс.

    Как передает Report со ссылкой на ESPN, спортсмен скончался после выстрела в живот. Инцидент произошел в Далласе.

    По информации источника, трагедия произошла ночью, когда игрок ворвался в дом неназванного полицией, выбив входную дверь ногой. Спящий владелец дома, не получив ответа на призывы отозваться, выстрелил в Дежана-Джонса, после чего тот остался дожидаться у входа в здание медиков, однако спасти его жизнь не удалось.

    Отметим, что в феврале Брайс подписал 3-летний контракт с «Пеликанс».

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