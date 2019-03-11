В США покончила с собой 23-летняя чемпионка мира по велотреку - ФОТО

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В возрасте 23 лет трёхкратная чемпионка мира по велоспорту американка Келли Кэтлин покончила с собой.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал её отец Марк Кэтлин в интервью изданию VeloNews.

Тело спортсменки обнаружили накануне вечером в её доме в Калифорнии. Её отец не уточнял обстоятельств и причин ухода дочери из жизни.

"Боль утраты невероятна", - сказал он.

Также заявление о смерти Кэтлин в воскресенье опубликовал председатель федерации велоспорта США Боб Демартини. Он отметил, что Келли навсегда останется членом семьи велоспорта страны.

Келли Кэтлин завоёвывала золото чемпионатов мира в командных гонках в 2016, 2017, 2018 годах.